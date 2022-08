Colpo di scena: chi c'è nelle liste di Conte, scoppia la bufera (velenosa) (Di martedì 16 agosto 2022) Giuseppe Conte ha presentato le sue liste per il Movimento Cinque Stelle che passeranno sotto l'esame delle parlamentarie. Ma tra i nomi che spuntano proprio tra le autocandidature su cui il leader non ha avuto nulla da ridire ci sono alcuni parenti illustri di parlamentari pentastellati che non potrebbero ripresentarsi per il limite del doppio mandanto. Come riporta ilCorriere ad esempio nel collegio Lombardia 1 c'è Davide Buffagni, il fratello di Stefano, deputato grillino ed ex viceministro dello Sviluppo economico. Ma non finisce qui tra i nomi c'è anche quello di Ergys Haxhiu, il compagno del ministro alle Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Soddisfatti? No. Ecco qualche altro parente illustre: Paolo Trenta, il fratello di Elisabetta, si candida nel collegio Piemonte 2. Poi c'è anche Samuel Sorial, il fratello del deputato Giorgo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Giuseppeha presentato le sueper il Movimento Cinque Stelle che passeranno sotto l'esame delle parlamentarie. Ma tra i nomi che spuntano proprio tra le autocandidature su cui il leader non ha avuto nulla da ridire ci sono alcuni parenti illustri di parlamentari pentastellati che non potrebbero ripresentarsi per il limite del doppio mandanto. Come riporta ilCorriere ad esempio nel collegio Lombardia 1 c'è Davide Buffagni, il fratello di Stefano, deputato grillino ed ex viceministro dello Sviluppo economico. Ma non finisce qui tra i nomi c'è anche quello di Ergys Haxhiu, il compagno del ministro alle Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Soddisfatti? No. Ecco qualche altro parente illustre: Paolo Trenta, il fratello di Elisabetta, si candida nel collegio Piemonte 2. Poi c'è anche Samuel Sorial, il fratello del deputato Giorgo e ...

