Cerveteri | ubriachi urlano e bloccano le auto sul lungomare | mutate due coppie

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 agosto 2022) Sulle aree litoranee ricadenti nei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato un 25enne sorpreso alla guida della propriavettura privo di patente di guida con recidiva e un 55enne romano che, a seguito di doppia rilevazione etilometrica, è stato trovato alla guida della propriavettura con tasso alcolemico superiore al consentito. Infine, in serata, i Carabinieri hanno sanzionato per ubriachezza molesta due uomini e due donne che, in stato di palese ebbrezza, sono stati sorpresi suldei Navigatori Etruschi aintenti ad urlare e a bloccare il transito veicolare. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in ...