Carceri | Uilpa PP | “Suicidi anche a causa del modello detentivo che genera vessazioni”

(Di martedì 16 agosto 2022) ROMA – “L’altissimo numero deifra i detenuti, 52 quelli che da gennaio a oggi hanno deciso di evadere dalla vita, è in parte ascrivibileal fallimento delche con la falsa denominazione di ‘sorveglianza dinamica’, ma attuata con celle aperte, ristretti per lo più in ozio e sottoposti a vigilanza irrisoria, quando non del tutto assente,traffici illeciti, violenze e soprusi di vario genere”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretariole dellaPolizia Penitenziaria. “Sotto la qualificazione di ‘sorveglianza dinamica’,avviato per superare le censure della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mosse con la cosiddetta sentenza Torreggiani dell’8 gennaio 2013, si cela di ...

Teramo. Le Organizzazioni Sindacali Sappe, Sinappe, Uilpa, Uspp, Cisl e Cgil, in qualità di rappresentanti del Corpo di Polizia Penitenziaria, esprimono in una nota congiunta 'il proprio rammarico per quanto accaduto nei giorni 6 e 13 agosto 2022' nel