Caos DAZN, la Serie A si interroga sul futuro (Di martedì 16 agosto 2022) Alla fine hanno tirato tutti un sospiro di sollievo, perché il Ferragosto da paura di DAZN dopo i disservizi della prima domenica di campionato ha un po' rasserenato gli animi. Qualche problema c'è stato, in misura inferiore rispetto al blackout che ha cancellato da smartphone e tv le partite del giorno prima e con la rete di salvataggio dell'apertura di un segnale backup senza quasi filtri all'ingresso. Una soluzione ovviamente d'emergenza e non ripetibile ancora, considerato che si è mandato in giro un segnale difficilmente protetto come richiesto dai bandi e dalla materia, particolarmente delicata in periodo di lotta dura alla pirateria televisiva. Non è stato solo in Italia. Anche in Spagna DAZN ha avuto problemi irrisolvibili di accesso alla piattaforma tanto da dover concedere il segnale alle tv partner per evitare che le partite del fine ... Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022) Alla fine hanno tirato tutti un sospiro di sollievo, perché il Ferragosto da paura didopo i disservizi della prima domenica di campionato ha un po' rasserenato gli animi. Qualche problema c'è stato, in misura inferiore rispetto al blackout che ha cancellato da smartphone e tv le partite del giorno prima e con la rete di salvataggio dell'apertura di un segnale backup senza quasi filtri all'ingresso. Una soluzione ovviamente d'emergenza e non ripetibile ancora, considerato che si è mandato in giro un segnale difficilmente protetto come richiesto dai bandi e dalla materia, particolarmente delicata in periodo di lotta dura alla pirateria televisiva. Non è stato solo in Italia. Anche in Spagnaha avuto problemi irrisolvibili di accesso alla piattaforma tanto da dover concedere il segnale alle tv partner per evitare che le partite del fine ...

