Amici 21, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano stanno insieme? Le parole di lei e la reazione di Alex Rina (Di martedì 16 agosto 2022) Nuovo amore per Cosmary Fasanelli dopo la separazione da Alex Rina? La ballerina di Amici è stata avvistata numerose volte in compagnia di un ex compagno d'avventura nel programma, Nunzio Stancampiano. Il gossip su una possibile frequentazione è subito esploso e in rete circolano numerose foto di entrambi, anche in compagnia dei fan. In questi giorni i due sono in vacanza ai giardini naxos, a Taormina: Raga io vi devo dire una cosa che mi sta facendo troppo ridere.. sono ai giardini di Naxos (Taormina) seduta in un ristorante e sono appena passato Cosmary e Nunzio.. dopo se li riacchiappo mi faccio un selfie — fede ? (@ansiaecaffe) August 15, 2022 La reazione di Alex non è ... Leggi su isaechia

IsaeChia : #Amici21, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano stanno insieme? Le parole di lei e la reazione di Alex Rina I du… - GuerzoniFrance1 : RT @aaaa90977459: Per quanto mi riguarda la Cosmary che ho seguito e' qui in questa foto..il resto fa parte del suo privato , posso solo au… - Sandra40869434 : RT @aaaa90977459: Per quanto mi riguarda la Cosmary che ho seguito e' qui in questa foto..il resto fa parte del suo privato , posso solo au… - aaaa90977459 : Per quanto mi riguarda la Cosmary che ho seguito e' qui in questa foto..il resto fa parte del suo privato , posso s… - Manola5871 : @aaliceinwonder_ Tutti amici intimi di Alex e Cosmary siete! Bravi! Sapete tutto, vero? Raccontate anche a me dai! -