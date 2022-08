Al Senato sarà sfida tra Bonino e Calenda

(Di martedì 16 agosto 2022) Da alleati - per pochi giorni - anti per un seggio al. Nel collegio uninominale di Roma centro si profila unatra Emmae Carlo. La senatrice di +Europala candidata della coalizione di centrosinistra...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dopo tre rinvii e a 12 ore dalla prima convocazione, al via la riunione della Direzione del Pd. Le… - fattoquotidiano : È ufficiale L’ex presidente del Senato, alla sbarra nel processo Montante, sarà il candidato post-Musumeci: vincono… - SimoneAlliva : La Camera sarà riconvocata il 13 settembre, mentre il Senato il 6. Hanno votato solo questo ddl perché tutti i part… - fisco24_info : Si va verso la sfida Bonino-Calenda nel collegio di Roma centro : AGI - Nel collegio uninominale di Roma centro per… - andreacantelmo8 : Nel collegio uninominale di Roma centro per il Senato si profila una sfida tra #Bonino e #Calenda alle elezioni. L'… -

Agenzia ANSA

AGI - Nel collegio uninominale di Roma centro per ilsi profila una sfida tra Emma Bonino e Carlo Calenda alle elezioni del 25 settembre. La senatrice di +Europala candidata della coalizione di centrosinistra mentre il leader di Azione ha ...Il segretario Enrico Letta sara' candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sara' capolista ala Milano. 16 agosto 2022 Elezioni: Pd, Lai capolista alla Camera e Meloni al Senato