A che ora gareggia oggi Nicolò Martinenghi: programma, tv, avversari, numero di corsia finale 50 rana (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo l'oro conquistato nei 100 rana e l'argento ottenuto nella 4×100 mista mista, Nicolò Martinenghi prenderà il via quest'oggi nella finale dei 50 rana agli Europei 2022 di nuoto. Nella fantastica cornice del Foro Italico di Roma l'azzurro classe 1999 gareggerà nella corsia numero 4 di fronte a un grande pubblico e proverà ad aggiudicarsi la sua terza medaglia in pochi giorni. Il nativo di Varese ha fatto segnare il miglior tempo nelle semifinali di ieri (26.64) e oggi sarà il principale favorito per la medaglia d'oro. Dovrà però stare attento ai suoi avversari: quelli che preoccupano di più sono sicuramente il connazionale Simone Cerasuolo (autore del secondo tempo assoluto in semifinale) e il ...

