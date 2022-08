Vittorio Brumotti le prende anche all’estero | Il drammatico racconto: “Mi hanno picchiato e…” (Di lunedì 15 agosto 2022) Ha vissuto momenti di puro terrore tra le strade di Los Angeles l’inviato di Striscia La Notizia, circondato da un gruppo di persone armate che lo hanno malmenato e minacciato con una pistola Vittorio Brumotti è abituato alle sfide ad alta tensione del suo lavoro in veste di inviato di Striscia La Notizia, spostandosi tra le zone dello spaccio di tutta Italia nel tentativo di arginare questa drammatica piaga sociale. Ma questa volta ha vissuto istanti di puro terrore arrivando persino a temere per la sua stessa vita. Ma non è accaduto in Italia bensì negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove si trovava per trascorrere una vacanza in compagnia della fidanzata Annachiara Zoppas, anche lei sotto shock, e due amici. Paura per Brumotti, rapina violenta: “Mi hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 agosto 2022) Ha vissuto momenti di puro terrore tra le strade di Los Angeles l’inviato di Striscia La Notizia, circondato da un gruppo di persone armate che lomalmenato e minacciato con una pistolaè abituato alle sfide ad alta tensione del suo lavoro in veste di inviato di Striscia La Notizia, spostandosi tra le zone dello spaccio di tutta Italia nel tentativo di arginare questa drammatica piaga sociale. Ma questa volta ha vissuto istanti di puro terrore arrivando persino a temere per la sua stessa vita. Ma non è accaduto in Italia bensì negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove si trovava per trascorrere una vacanza in compagnia della fidanzata Annachiara Zoppas,lei sotto shock, e due amici. Paura per, rapina violenta: “Mi...

