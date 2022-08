Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 08:45 (Di lunedì 15 agosto 2022) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma TERAMO SEGNALATO UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA A91 Roma FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO IN DIREZIONE DELLO STESSO. INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, CI SONO RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA; FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DIVIETO DI CIRCOLazioNE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 agosto 2022)DEL 15 AGOSTOORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24TERAMO SEGNALATO UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA A91FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO IN DIREZIONE DELLO STESSO. INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, CI SONO RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA; FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DIVIETO DI CIRCONE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA ...

Traffico Roma del 15 - 08 - 2022 ore 08:30 ...preghiera alla Regina Coeli e la benedizione Apostolica ai fedeli previste modifiche alla viabilità ...Favara Piazza Capecelatro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 08 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,... DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, IN CENTRO, PEDONALIZZAZIONE IN VIA DEI FORI ... RomaDailyNews ...preghiera alla Regina Coeli e la benedizione Apostolica ai fedeli previste modifiche alla...Favara Piazza Capecelatro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoDEL 15 AGOSTO 2022 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,... DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A, IN CENTRO, PEDONALIZZAZIONE IN VIA DEI FORI ... Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews