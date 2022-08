Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Chiunque vinca non durerà più di 6 mesi, servirà coalizione” (Di lunedì 15 agosto 2022) Chiunque dovesse prevalere, al governo non durerebbe “più di sei mesi”, viste le “enormi contraddizioni interne”, mentre l’Italia ha bisogno di proseguire sulla strada interrotta “in modo incosciente” di un governo Draghi o che al metodo Draghi si ispiri. Con una coalizione i cui pesi verrebbero stabiliti dal voto, ma che tagli le ali estreme e metta assieme i partiti più responsabili con un grande, primo obiettivo: “Implementare il Pnrr, di cui nessuno più parla per avere un Paese finalmente moderno”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il leader di Azione, Carlo Calenda. Per Calenda la rottura con il Pd non rende difficilissimo sottrarre al centrodestra la vittoria. “Niente affatto. Il proporzionale conta moltissimo in queste Elezioni. E sei noi prendiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 15 agosto 2022)dovesse prevalere, al governo non durerebbe “più di sei”, viste le “enormi contraddizioni interne”, mentre l’Italia ha bisogno di proseguire sulla strada interrotta “in modo incosciente” di un governo Draghi o che al metodo Draghi si ispiri. Con unai cui pesi verrebbero stabiliti dal voto, ma che tagli le ali estreme e metta assieme i partiti più responsabili con un grande, primo obiettivo: “Implementare il Pnrr, di cui nessuno più parla per avere un Paese finalmente moderno”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il leader di Azione, Carlo. Perla rottura con il Pd non rende difficilissimo sottrarre al centrodestra la vittoria. “Niente affatto. Il proporzionale conta moltissimo in queste. E sei noi prendiamo ...

