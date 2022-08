Ucraina, 3 civili morti e 13 nel Donetsk dopo un attacco dell'esercito russo (Di lunedì 15 agosto 2022) Le truppe russe hanno ucciso tre civili e ne hanno feriti altri 13 nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, durante gli attacchi lanciati nella giornata di ieri: lo ha reso noto su Telegram ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Le truppe russe hanno ucciso tree ne hanno feriti altri 13 nella regione di, nell'orientale, durante gli attacchi lanciati nella giornata di ieri: lo ha reso noto su Telegram ...

