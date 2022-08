Striscia la Notizia | Brumotti aggredito a Los Angeles | «Mi hanno messo una pistola in bocca e mi hanno derubato»

zazoomblog : Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia - #vedere #replica #dell’ultima #puntata - Sharkjeppe : Vittorio Brumotti rapinato a Los Angeles: pistola in bocca all'inviato di 'Striscia la notizia'… - otta_0 : @DiDarth @ArturoB23022138 Sindrome da Striscia La Notizia - Bigalfry : Vittorio Brumotti rapinato a Los Angeles: pistola in bocca all'inviato di 'Striscia la notizia' - VibesbulletE : Vittorio Brumotti rapinato a Los Angeles: pistola in bocca all’inviato di ‘Striscia la notizia’ -

Vittorio Brumotti è stato spesso vittima di violenze per i suoi servizi 'sul campo' nelle periferie italiane dove dilaga lo spaccio di droga. Ma l'inviato dilaha subito l'aaggressione peggiore a Los Angeles, mentre era in vacanza con la fidanzata Annachiara Zoppas e due amici. Nel pomeriggio di sabato 13 agosto il conduttore di ...Mentre passeggiava con il resto della compagnia è stato preso di mira e aggredito in strada da 4 ragazzi, come riportala. Leggi anche > Leggi anche > Brumotti è stato vittima di una ...L'inviato di Striscia, che negli ultimi anni ha spesso subito aggressioni per via dei suoi servizi contro lo spaccio di droga, è stato rapinato in pieno giorno. APPROFONDIMENTI FOGGIA «Brumotti sulla ...Il biker e conduttore di alcuni programmi Mediaset, già abituato a subire aggressioni per via dei suoi servizi contro la droga, ha raccontato in un video di essere stato aggredito anche in vacanza, in ...