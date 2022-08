Sport in tv oggi (lunedì 15 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) Giornata di Ferragosto ricca di Sport quest’oggi e OA Sport non vi farà perdere proprio nulla. Di scena, Come di consueto, gli European Championships a Monaco di Baviera e gli Europei di nuoto a Roma, a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Non solo però le due manifestazioni citate. Il tennis si prenderà decisamente la scena con l’inizio del torneo di Cincinnati, antipasto ideale prima degli US Open di New York. In campo Matteo Berrettini che, reduce dalla brutta eliminazione al primo turno per mano dello spagnolo Pablo Carreno Busta a Montreal (vincitore del torneo), cercherà di riscattarsi. Un lunedì 15 agosto con tanto calcio e la Serie A che completare il proprio turno primo turno, con l’esordio della Juventus opposta al Sassuolo, oltre che la sfida tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Giornata di Ferrricca diquest’e OAnon vi farà perdere proprio nulla. Di scena,di consueto, gli European Championships a Monaco di Baviera e gli Europei di nuoto a Roma, a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Non solo però le due manifestazioni citate. Il tennis si prenderà decisamente la scena con l’inizio del torneo di Cincinnati, antipasto ideale prima degli US Open di New York. In campo Matteo Berrettini che, reduce dalla brutta eliminazione al primo turno per mano dello spagnolo Pablo Carreno Busta a Montreal (vincitore del torneo), cercherà di riscattarsi. Un15con tanto calcio e la Serie A che completare il proprio turno primo turno, con l’esordio della Juventus opposta al Sassuolo, oltre che la sfida tra ...

