Ranking Wta aggiornato a lunedì 15 agosto 2022: Halep torna in top-10, crolla Giorgi (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 15 agosto 2022. Situazione quasi del tutto invariata per quanto riguarda la top-10, dove spicca però il ritorno di Simona Halep, che guadagna nove posizioni e si piazza al sesto posto. Per quanto riguarda le azzurre, spicca il crollo di Camila Giorgi, che perde in un colpo solo 36 posizioni ed è ora 65esima. Di seguito il Ranking aggiornato. Ranking WTA 15 agosto 1 Iga Swiatek 8501 2 Anett Kontaveit 4476 3 Maria Sakkari 4190 4 Paula Badosa 4155 5 Ons Jabeur 3920 6 Simona Halep 3255 7 Aryna Sabalenka 3121 8 Jessica Pegula 3116 9 Garbine Muguruza 2990 10 Daria Kasatkina 2795 26 Martina Trevisan 176152 Jasmine Paolini 106465 Camila ...

