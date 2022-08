Nuoto | Federico Burdisso | “Sono stanchissimo | non so spiegarmi una prestazione simile”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non può che essere di amarezza il bilancio peral termine della batteria dei 200 farfalla per quanto riguarda i Campionati Europei 2022 diin corso di svolgimento a Roma. Nella piscina del Foro Italico il nativo di Pavia ha concluso al secondo posto alle spalle dell’ungherese Richard Marton che ha fatto segnare il tempo di 1:55.49. L’azzurro, però, ha fatto segnare il crono di 1:56.10, denotando un calo netto a livello die nuotata a partire dal terzo 50. In questo modo il bronzo olimpico in carica ha ceduto il passo nella competizione interna in casa Italia, venendo sorpassato in direzione delle semifinali da Alberto Razzetti (1:55.44) e Giacomo Carini (1:55.57). Il suo commento al termine della batteria nella zona mista della piscina del Foro Italico è laconico: ...