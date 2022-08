Monteferrato on stage | gli appuntamenti del 20 e 21 agosto

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 15 agosto 2022) Prosegue la 7ª edizione delon, la rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato (Piemonte). La pieve romanica di San Giorgio di Aramengo (AT) ospiterà il 20il live delle 3CHIC, il duo vocale al femminile che proporrà attraverso particolari arrangiamenti vocali un viaggio tra le canzoni del passato e del presente, dai brani del Trio Lescano e del Quartetto Cetra che hanno caratterizzato gli anni ’40 alle canzoni di oggi riarrangiate in stile vintage, passando per i classici degli anni ’50 e ’60 di The Chordettes e Andrews Sisters. I canti, le danze e le coreografie portate in scena dalle 3CHIC faranno da accompagnamento all’aperitivo musicale: protagonisti della serata saranno il Vermouth Cocchi con i cocktails e il ...