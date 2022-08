Milan | il Midtjylland chiede 7 milioni per Onyedika

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ilper, Maldini è al lavoro per trovare altre soluzioni per portare il centrocampista alContinuano i contatti tra ile ilper Raphael. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i danesi hanno chiesto 7per liberare il centrocampista. Maldini e Massara stanno invece cercando un’altra soluzione per portare il classe 2001 in rossonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prosegue a casa Milan il casting per trovare il mediano migliore per soddisfare le esigenze di Stefano Pioli, classe 2001 del Midtjylland, Ibtahima Sissoko dello Strasburgo (classe 1997) e di Adrien. Il Milan è sempre alla finestra, perché poi potrà dare parallelamente il via-libera all'uscita. Ben rodato è invece Onyedika, che nell'ultimo mese ha giocato già otto partite con il Midtjylland. Maldini e Massara stanno valutando diversi profili per irrobustire la linea mediana del Milan, che potrebbe perdere anche Bakayoko nei prossimi giorni. Si pensa a un altro francese per dare un'opzione.