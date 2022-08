nolocalsplease : E non c'entrano le parole che mi ha detto super spensieratamente, questo pensiero lo avevo già di mio. E sinceramen… - Super_Pippen : RT @folivet: Prima il #CDC diceva che la proteina #spike spariva dal corpo dopo poco. Ora non lo dice più. Vi siete fatti iniettare merda,… - Super_Pippen : RT @GerettoK: Iran, Russia e Cina, insieme al Venezuela, sfideranno gli Stati Uniti, conducendo esercitazioni militari congiunte a soli 2 m… - Super_Pippen : RT @roby20141619: I no vax stanno tutti bene. I si vax dipende dal lotto.! - Bart24196701 : @Lucia05149332 Quindi dopo super green pass, divieto di salire sui mezzi pubblici, divieto ai bar ristoranti e cine… -

Gazzetta

La prima puntata della rubrica con Stefano Agresti, Antonino Morici e gli inviati della Gazzetta. I protagonisti della giornata di Serie A, la Premier ...... per un totale di 54.48 milionisuo primo giorno di programmazione. A livello internazionale il ... In seconda posizione spazio ancora una volta per DC League ofPets con 7.17 milioni di ... Dal super Zaniolo alla rissa Conte-Tuchel. Che domenica! La Roma sbanca l’Arechi grazie al gol di Cristante. Primi tre punti per la squadra di Mourinho. L’attesa era tutta per i nuovi arrivati e per il possibile nuovo attacco della Roma: Mourinho accontenta ...PORTO CERVO Tra i tornanti che si affacciano sulla baia di Cala di Volpe c’è la solita coda per scattare selfie e foto panoramiche al tramonto. «Quest’anno qui sembra ...