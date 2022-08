Vanessa Incontrada | dopo le critiche arrivata la dura reazione | Ha spiazzato i fan

(Di domenica 14 agosto 2022) Molto spessosi trova a fare i conti col Body shaming e con pesantisul suo peso. Ma la donna sembra ormai aver preso una decisione, una scelta che ha lasciato i fan senza parole. Il pericoloso fenomeno del Body shaming ha colpito anche lei, la bellissima. Una donna che si trova ad essere criticata a causa del suo peso, delle parole che non giungono soltanto dal pubblico ma anche da persone con cui lavora fianco a fianco tutti i giorni. Il difficile lavoro nel mondo dello spettacolo Oggi come oggi non è facile essere un personaggio dello spettacolo. Il mondo si aspetta che un uomo o una donna che compare dietro ad una telecamera, deve essere perfetto in ogni sua parte, con un fisico scolpito e con i capelli sempre in ordine. C’è però chi ...

ange_limone : ma cosa vuol dire che io scopro solo ora che Laura Esquivel,cioè Patty del mondo di Patty,ha recitato in un film in… - LalaArjan : @GiorgiaMeloni Italy e un paese morto.Entire Pontiffs,Quirinale,Palazzo Chigi,Parliament,Camera,Sinistra ,Berluscon… - CrisnosPorn : @belladinotte23 vanessa Incontrada mentre si RILASSA su una BARCA con degli AMICI ?????? - GiovanniVerdoli : RT @UnDueTreContest: Manca un mese alla conclusione dell'estate musicale, rappresentata anche quest'anno dai #TIMMusicAwards all'Arena di V… - UnDueTreContest : Manca un mese alla conclusione dell'estate musicale, rappresentata anche quest'anno dai #TIMMusicAwards all'Arena d… -

Tempo fa era stataa sdoganare i baffetti. 'Li depilo ogni settimana' aveva detto senza nascondersi. Perché, in fondo, dobbiamo farci i conti un po' tutte. Cardi B, però, va oltre. ...Leggi anche > Sabrina Ferilli critica: 'Una copertina in meno...'. Il commento pungente Tempo di letture Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze , anche per Sabrina Ferilli è ...E’ un periodo di riflessione per Vanessa Incontrada, finito l’amore per Rossano Laurini adesso c’è per lei una nuova vita. Nella sua nuova vita ci sono le persone più importanti da sempre, primo tra t ...Una perdita inaspettata. Una morte che ha messo con le spalle al muro tutto il pubblico. Tra i tanti che hanno deciso di ricordare l’artista scomparsa vi è anche Vanessa Incontrada. Vanessa Incontrada ...