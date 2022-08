Toromania: Lukic, il caso può rientrare. Ma se resta via la fascia: non può essere lui il capitano | Serie A (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 12:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Non era scontato vincere a Monza, non era scontata la prestazione che c’è stata, non era scontata una tale reazione della squadra dopo il caso Lukic. Un capitano che scende dalla nave mentre sta partendo dal porto, lasciando sola la sua ciurma, non è un vero capitano. E non importa quali possano essere stato i motivi, se possa avere avuto o meno anche solo un briciolo di ragione: non facendosi convocare per la trasferta all’U-Power Stadium il centrocampista serbo ha compiuto un gesto grave, clamoroso. Forse andrà via, forse il caso si ricomporrà e resterà (Juric ha dichiarato di essere pronto a perdonare chiunque si accorga di aver ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 12:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Non era scontato vincere a Monza, non era scontata la pzione che c’è stata, non era scontata una tale reazione della squadra dopo il. Unche scende dalla nave mentre sta partendo dal porto, lasciando sola la sua ciurma, non è un vero. E non importa quali possanostato i motivi, se possa avere avuto o meno anche solo un briciolo di ragione: non facendosi convocare per la trasferta all’U-Power Stadium il centrocampista serbo ha compiuto un gesto grave, clamoroso. Forse andrà via, forse ilsi ricomporrà e resterà (Juric ha dichiarato dipronto a perdonare chiunque si accorga di aver ...

