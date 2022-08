Tiago Pinto dribbla le domande sul mercato: 'Parlo il 2 settembre' (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA - La Roma è pronta all'esordio stagionale . La squadra di José Mourinho questa sera scenderà in campo contro la Salernitana per la prima partita di campionato. A pochi minuti dal fischio d'inizio ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA - La Roma è pronta all'esordio stagionale . La squadra di José Mourinho questa sera scenderà in campo contro la Salernitana per la prima partita di campionato. A pochi minuti dal fischio d'inizio ...

TuttoMercatoWeb : ?? Il gm giallorosso Tiago #Pinto è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio: #Roma al lavoro tra cessioni e ultimi co… - Robert_Zef : RT @tempoweb: II gm della #Roma Tiago Pinto a Milano per sbloccare il mercato. E Belotti aspetta #calciomercato #iltempoquotidiano https:/… - asrPT7 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? Il gm giallorosso Tiago #Pinto è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio: #Roma al lavoro tra cessioni e ultimi colpi… - asrPT7 : RT @tempoweb: II gm della #Roma Tiago Pinto a Milano per sbloccare il mercato. E Belotti aspetta #calciomercato #iltempoquotidiano https:/… - CamiNews93 : RT @LAROMA24: Tiago Pinto vola a Milano per sbloccare il mercato della Roma. Belotti aspetta una chiamata #AsRoma -