Steven Spielberg ha utilizzato uno smartphone per le sue nuove riprese: di quale modello si tratta? (Di domenica 14 agosto 2022) Era questione di tempo, e alla fine eccoci: i registi stanno iniziando ad utilizzare gli smartphone come loro macchine di ripresa principali. È il caso di un iPhone e di Steven Spielberg, tra i maestri della cinepresa più importanti di Hollywood. Marcus Mumford durante le riprese del video – 29722 www.computermagazine.itUn iPhone, una sedia con da ufficio con le ruote e le mani magiche del maestro Steven Spielberg. Ecco i tre protagonisti di questa incredibile storia, che conferma ancora una volta quanto la qualità degli smartphone, lato riprese video, abbia ormai raggiunto picchi di qualità eccellente. Tanto da convincere uno dei registi più famosi e prolifici della storia di Hollywood ad utilizzarne uno per il suo nuovo video musicale.

