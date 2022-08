Stash papà per la seconda volta: è nata Imagine (Di domenica 14 agosto 2022) Il cantante e leader dei The Kolors ha pubblicato sui social un post condiviso con la mamma, Giulia Belmonte. La coppia ha già una figlia, Grace, nata nel dicembre del 2020. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 14 agosto 2022) Il cantante e leader dei The Kolors ha pubblicato sui social un post condiviso con la mamma, Giulia Belmonte. La coppia ha già una figlia, Grace,nel dicembre del 2020. L'articolo proviene da DireDonna.

'Papà, perché la figlia di Stash si chiama Imagine?' 'Perché a Stash piace John Lennon' 'Ah ok, grazie papà'