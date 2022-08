Serie B 2022/23: Pagelle e tabellino Benevento-Cosenza 0-1 (Di domenica 14 agosto 2022) Termina 0-1 il match tra Benevento e Cosenza, match valido per la prima giornata del campionato di B 2022/23. La partita, disputata allo stadio Vigorito, è stata decisa dalla rete di Larrivey al 50?. Benevento: Paleari 6; Letizia 6 (dal 74’ El Kaouakibi sv), Acampora 6, Masciangelo 6, Karic 6,5 (dal 59’ La Gumina 5), Tello 5 (dal 65’ Insigne 5,5), Farias 6,5 (dal 64’ Improta 5,5), Glik 6, Viviani 5,5 (dal 74’ Koutsoupias sv), Forte 5,5, Barba 6. Cosenza: Matosevic 7; Rispoli 6, Rigione 6, Vaisanen 6, Panico 6 (dal 64’ Martino 6), Florenzi 6,5 (dal 69’ Brescianini 6), Voca 6, Vallocchia 6, D’Urso 6 ( dal 76’ Zilli sv), Brignola 6 (dal 76’ Venturi sv), Larrivey 7 (dal 64’ Butic 6). ARBITRO: Marco Di Bello 6 RETI: 50’ Larrivey AMMONIZIONI: 21’ Florenzi, 34’ Viviani, 85? Brescianini, 86? ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Termina 0-1 il match tra, match valido per la prima giornata del campionato di B/23. La partita, disputata allo stadio Vigorito, è stata decisa dalla rete di Larrivey al 50?.: Paleari 6; Letizia 6 (dal 74’ El Kaouakibi sv), Acampora 6, Masciangelo 6, Karic 6,5 (dal 59’ La Gumina 5), Tello 5 (dal 65’ Insigne 5,5), Farias 6,5 (dal 64’ Improta 5,5), Glik 6, Viviani 5,5 (dal 74’ Koutsoupias sv), Forte 5,5, Barba 6.: Matosevic 7; Rispoli 6, Rigione 6, Vaisanen 6, Panico 6 (dal 64’ Martino 6), Florenzi 6,5 (dal 69’ Brescianini 6), Voca 6, Vallocchia 6, D’Urso 6 ( dal 76’ Zilli sv), Brignola 6 (dal 76’ Venturi sv), Larrivey 7 (dal 64’ Butic 6). ARBITRO: Marco Di Bello 6 RETI: 50’ Larrivey AMMONIZIONI: 21’ Florenzi, 34’ Viviani, 85? Brescianini, 86? ...

acmilan : A six-goal thriller to start the season, read all about it! ?? - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - GoalItalia : Il grande giorno è arrivato: inizia la Serie A 2022/23 ? Quale maglia preferite? ?? - Turi74183209 : RT @CalcioFinanza: Bernabè (#Dazn): «Sarà una #SerieA che partirà senza problemi» - spennutos : RT @CalcioFinanza: Bernabè (#Dazn): «Sarà una #SerieA che partirà senza problemi» -