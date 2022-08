Scandalo a Uomini e Donne: corteggiatrice tradita dal tronista con l’attrice a luci rosse (Di domenica 14 agosto 2022) Uno degli scandali più clamorosi che ha coinvolto personaggi di Uomini e Donne è stato quello con protagonisti il tronista Diego Conte e Annalisa Michetti, la corteggiatrice scelta nonché fidanzata. Era il 2007 e la coppia stava insieme da due anni quando in rete cominciò a circolare un film a luci rosse di lui che aveva un rapporto con una nota star dei film per adulti, Brigitta Bulgari. tradita e umiliata, Annalisa lasciò Conte, ma i due anni dopo tornarono insieme e oggi sono genitori di due splendide bimbe, Vittoria e Ginevra. L’ex tronista Diego Conte ha sempre dichiarato che in quel video fu incastrato e non era assolutamente consapevole di essere ripreso. Non solo, perché a quei tempi pare che lui e Annalisa Michetti si erano già quasi lasciati ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 agosto 2022) Uno degli scandali più clamorosi che ha coinvolto personaggi diè stato quello con protagonisti ilDiego Conte e Annalisa Michetti, lascelta nonché fidanzata. Era il 2007 e la coppia stava insieme da due anni quando in rete cominciò a circolare un film adi lui che aveva un rapporto con una nota star dei film per adulti, Brigitta Bulgari.e umiliata, Annalisa lasciò Conte, ma i due anni dopo tornarono insieme e oggi sono genitori di due splendide bimbe, Vittoria e Ginevra. L’exDiego Conte ha sempre dichiarato che in quel video fu incastrato e non era assolutamente consapevole di essere ripreso. Non solo, perché a quei tempi pare che lui e Annalisa Michetti si erano già quasi lasciati ...

