Picchiato senza motivo mentre era in vacanza: è in coma (Di domenica 14 agosto 2022) Davide Ferrerio, 21enne originario di Bologna, è stato vittima di un’aggressione mentre si trovava in vacanza in Calabria. Tutto sarebbe scaturito, secondo il racconto della mamma, a causa di uno sguardo di troppo che il giovane avrebbe rivolto a una ragazza. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 11 agosto 2022, ad opera di un 21eene, che è già stato fermato dalla polizia. Insieme a lui c’erano anche due donne, che devono ora rispondere dell’accusa di favoreggiamento. Determinanti per risalire all’identità del responsabile sono state le telecamere di sicurezza presenti sul posto. Vi raccomandiamo... Microaggressioni: le violenze quotidiane che subiamo quasi senza accorgercene Le microaggressioni non sono sempre facili da individuare e ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 14 agosto 2022) Davide Ferrerio, 21enne originario di Bologna, è stato vittima di un’aggressionesi trovava inin Calabria. Tutto sarebbe scaturito, secondo il racconto della mamma, a causa di uno sguardo di troppo che il giovane avrebbe rivolto a una ragazza. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 11 agosto 2022, ad opera di un 21eene, che è già stato fermato dalla polizia. Insieme a lui c’erano anche due donne, che devono ora rispondere dell’accusa di favoreggiamento. Determinanti per risalire all’identità del responsabile sono state le telecamere di sicurezza presenti sul posto. Vi racndiamo... Microaggressioni: le violenze quotidiane che subiamo quasiaccorgercene Le microaggressioni non sono sempre facili da individuare e ...

