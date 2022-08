Nuoto | Europei Roma 2022 | Quadarella e Caramignoli volano in finale nei 1500 stile libero con il primo e quarto crono

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) L’Italia fa la voce grossa nei preliminari deidonne aglidi. Le azzurre Simonae Maria Ritahanno terminato alposto rispettivamente nella seconda e terza batteria e hanno strappato il pass per ladi domani (in programma alle ore 19:29).hanno gestito in modo simile le loro gare: entrambe le azzurre hanno preso il largo nella parte iniziale della prova e hanno poi controllato le avversarie fino a chiudere rispettivamente in 16:05.61 (tempo assoluto) e 16:24.84 (generale). Tutte e due le nostre portacolori hanno ...