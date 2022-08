Napoli | tifosi soddisfatti a metà | «Fatti buoni acquisti ma sarà dura»

(Di domenica 14 agosto 2022)ma non troppo idel, quando manca sempre meno all'esordio degli azzurri di Luciano Spalletti in campionato. In questi ultimi giorni, la dirigenza del club si sta...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - anperillo : Dries #Mertens accolto da una folla entusiasta di tifosi del #Galatasaray ???????? #Napoli - ilnapolionline : Verona/Napoli, alla partita di Garella attesi circa 2000 tifosi ospiti - - GiulianoAlbert : Ripeto e ribadisco, anche se qualcuno ancora non lo avesse capito, io AMO la squadra del Napoli, e la maglia azzurr… - goddhen : @GA7_Official Incredibile, i tifosi medi del Napoli sono proprio dei frustati di merda. -

In Veronamancheranno i gialloblù Miguel Veloso e Ceccherini, in Juventus Sassuolo sono out ... i nuovi acquisti che hanno acceso la fantasia deigià in estate e quelli che invece ...non è solo una squadra, è molto di più'. Sugli spalti, da tempo, non c'è amore tra i. Qual è il messaggio che si sente di inviare 'Quando ero a Roma, il derby con la Lazio era la ...Soddisfatti ma non troppo i tifosi del Napoli, quando manca sempre meno all'esordio degli azzurri di Luciano Spalletti in campionato. In questi ultimi giorni, la dirigenza del club si ...Fabrizio Biasin, giornalista del quotidiano Libero, ha risposto alle curiosità di diversi tifosi del Napoli. Il giornalista del quotidiano Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni n ...