Napoli, spari nei pressi di un circolo a Scampia: indagano i carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto

I carabinieri della stazione Napoli-Scampia mentre percorrevano via Anna Maria Ortese hanno udito il tipico rumore di colpi d'arma da fuoco provenire da quelle parti. Le immediate indagini hanno permesso di accertare che poco prima ignoti avevano sparato nei pressi di un circoletto a via Ghisleri. Trovate e sequestrate tre ogive deformate. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Scampia e del Nucleo Operativo della compagnia Stella.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

