Muore di parto a 43 anni a Napoli l’operatrice culturale Vincenza Donzelli. Era la compagna di Cannavale jr. Il bimbo sta bene (Di domenica 14 agosto 2022) E’ morta di parto a 43 anni Vincenza Donzelli, operatrice culturale e compagna di Andrea Cannavale, figlio del grande attore Enzo. Vincenza Donzelli, si legge sul quotidiano il Mattino, “è deceduta in seguito a complicanze post partum in una nota clinica privata napoletana. Il figlio era nato poche ora prima, sta bene, pesa 4 chili, ma per la mamma 43enne non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dai napoletani sconvolti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) E’ morta dia 43, operatricedi Andrea, figlio del grande attore Enzo., si legge sul quotidiano il Mattino, “è deceduta in seguito a complicanze post partum in una nota clinica privata napoletana. Il figlio era nato poche ora prima, sta, pesa 4 chili, ma per la mamma 43enne non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dai napoletani sconvolti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

igolmar : @useless54829623 @Ienaridens2 @Cazzaccimiei1 Anche questo non è vero,nonostante progressi scientifici tuttora in It… - Brigante1959 : RT @04Carmen20: Lavoro e si muore di caldo. Non una nuvola per un mese. Parto… trovo il diluvio universale. Un segnale che io debba sempre… - NandoNuovo : RT @04Carmen20: Lavoro e si muore di caldo. Non una nuvola per un mese. Parto… trovo il diluvio universale. Un segnale che io debba sempre… - sciantokescia : RT @04Carmen20: Lavoro e si muore di caldo. Non una nuvola per un mese. Parto… trovo il diluvio universale. Un segnale che io debba sempre… - 04Carmen20 : Lavoro e si muore di caldo. Non una nuvola per un mese. Parto… trovo il diluvio universale. Un segnale che io debb… -