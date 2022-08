Medagliere Europei ginnastica artistica donne 2022: classifica ori, argenti e bronzi. Italia nettamente prima! (Di domenica 14 agosto 2022) Medagliere Europei ginnastica artistica 2022 (solo seniores) # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Italia 2 0 1 3 2. Gran Bretagna 0 2 0 2 3. Germania 0 0 1 1 Medagliere Europei ginnastica artistica 2022 (con le juniores) # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Italia 4 2 4 10 2. Romania 2 2 2 6 3. Germania 1 1 2 4 4. Ucraina 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 2 0 2 6. Francia 0 1 0 1 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)(solo seniores) # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1.2 0 1 3 2. Gran Bretagna 0 2 0 2 3. Germania 0 0 1 1(con le juniores) # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1.4 2 4 10 2. Romania 2 2 2 6 3. Germania 1 1 2 4 4. Ucraina 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 2 0 2 6. Francia 0 1 0 1 Foto: Lapresse

ChryTredici : RT @MauroV1968: Il momentaneo medagliere degli europei di nuoto. Siamo proprio poco ospitali, va detto. - zazoomblog : Europei 2022 il medagliere di Roma + Monaco: Italia pazzesca è al comando con 15 ori e 37 podi! - #Europei… - _comeioate : RT @giannacheballa: @secesecs Negli europei di scherma abbiamo chiuso al primo posto nel medagliere. Abbiamo vinto medaglie in 10 competizi… - GianniCarbone9 : RT @Mysterytrains: Medagliere aggiornato europei di nuoto.???????????? - mary_scofield : RT @mVale_16: Abbiamo gli europei di nuoto in casa. Stiamo dominando il medagliere e voi non ne parlate! Le ragazze della ginnastica hanno… -