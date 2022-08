Marina di Ravenna: ragazzo lasciato fuori da un locale perché di colore (Di domenica 14 agosto 2022) Un episodio di razzismo sul quale fare chiarezza dopo le denunce. Il 12 agosto 'un 16enne di colore non è stato fatto entrare nel locale dove si teneva un concerto rap a Marina di Ravenna '. La ... Leggi su globalist (Di domenica 14 agosto 2022) Un episodio di razzismo sul quale fare chiarezza dopo le denunce. Il 12 agosto 'un 16enne dinon è stato fatto entrare neldove si teneva un concerto rap adi'. La ...

Ansa_ER : Associazione denuncia,16enne di colore lasciato fuori locale. A Marina di Ravenna. Segnalato su Fb da 'Mamme per la… - Carlino_Faenza : Marina di Ravenna, la denuncia: 'Concerto negato perché di colore' - globalistIT : - Sanson538 : Marina di Ravenna, ragazzi denunciano: 'Lasciati fuori dal locale perché neri'. I gestori: 'Nessun razzismo'… - Panisperna_1713 : A Marina di Ravenna un ragazzo di colore non è stato fatto entrare in un locale. Se da ottobre avremo l'estrema de… -