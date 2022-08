Lorella Cuccarini confessa su Pippo Baudo: "Per me è stato uno shock" (Di domenica 14 agosto 2022) In una recente intervista Lorella Cuccarini ha svelato alcuni retroscena dietro la sua grande carriera professionale. Gli argomenti più interessanti riguardano i suoi esordi e la sua rinascita artistica. Vediamo cosa ha dichiarato La celebre Lorella Cuccarini ha scritto pagine davvero importantissime della televisione italiana. I più giovani non potranno ricordare la diarchia Parisi-Cuccarini che ha tenuto banco in TV per lunghi anni. Quest’ultima, ad esempio, è stata il volto principale dei alcuni programmi televisivi di maggior successo in assoluto. Le sue edizioni di Paperissima e Buona Domenica, infatti, sono rimaste davvero memorabili e chiunque ne conserva un ottimo ricordo. I suoi esordi, inoltre, risalgono a moltissimo tempo fa e, proprio recentemente, ha rilasciato un'intervista a Diva e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 14 agosto 2022) In una recente intervistaha svelato alcuni retroscena dietro la sua grande carriera professionale. Gli argomenti più interessanti riguardano i suoi esordi e la sua rinascita artistica. Vediamo cosa ha dichiarato La celebreha scritto pagine davvero importantissime della televisione italiana. I più giovani non potranno ricordare la diarchia Parisi-che ha tenuto banco in TV per lunghi anni. Quest’ultima, ad esempio, è stata il volto principale dei alcuni programmi televisivi di maggior successo in assoluto. Le sue edizioni di Paperissima e Buona Domenica, infatti, sono rimaste davvero memorabili e chiunque ne conserva un ottimo ricordo. I suoi esordi, inoltre, risalgono a moltissimo tempo fa e, proprio recentemente, ha rilasciato un'intervista a Diva e ...

mariahshoney_ : Il commento di Lorella Cuccarini sotto la foto in cui Stash annunciava la nascita di Imagine Fiordispino ha permess… - Novella_2000 : Allenamento, mare e festa in famiglia, Lorella Cuccarini ci mostra il giorno del suo compleanno (VIDEO) - infoitcultura : Lorella Cuccarini, le foto al naturale su Instagram celebrano l’unicità dei suoi 57 anni - infoitcultura : Lorella Cuccarini splendida 57enne: al naturale per il suo compleanno - SilviaZanchi : Buona serata mitici #moda #chedonna #fashion #style #summer #outfit #modavip #tv #italy #blonde #buonasera -