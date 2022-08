LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Alice D’Amato seconda alle parallele! Asia argento con infortunio (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Ora la premiazione alle parallele, Alice D’Amato si metterà al collo l’argento. 16.11 Tra poco la finale alla trave con Martina Maggio e Giorgia Villa. 16.10 La tedesca Elisabeth Seitz vince l’oro alle parallele con 14.433. argento al collo di Alice D’Amato (14.400), bronzo per la francese Lorette Charpy (14.166). Giorgia Villa quarta con 14.100. 16.08 Alice D’Amato conquista l’argento continentale dopo il bronzo di tre anni fa. La 19enne genovese è stata bravissima, con il pensiero alla gemella Asia al pronto soccorso, ma purtroppo non è riuscita nell’impresa. Ha vinto ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Ora la premiazioneparle,si metterà al collo l’. 16.11 Tra poco la finale alla trave con Martina Maggio e Giorgia Villa. 16.10 La tedesca Elisabeth Seitz vince l’oroparle con 14.433.al collo di(14.400), bronzo per la francese Lorette Charpy (14.166). Giorgia Villa quarta con 14.100. 16.08conquista l’continentale dopo il bronzo di tre anni fa. La 19enne genovese è stata bravissima, con il pensiero alla gemellaal pronto soccorso, ma purtroppo non è riuscita nell’impresa. Ha vinto ...

