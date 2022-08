LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Silvia Zanardi argento nella corsa a punti! Ora Viviani nell’eliminazione (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 RIMANE SUL PODIO ELIA Viviani!!! Fuori Havik. 20.19 Fuori Vogel: Viviani amministra da davanti in maniera autoritaria. 20.18 Hansen e Tabellion rimangono in fondo: niente da fare per il danese e il francese. 20.17 Fuori Martorell Haga e lo slovacco Rovder. Rimangono solo in nove in gara. 20.16 Mollano anche il portoghese Dias e il ceco Vones. Viviani amministra davanti. 20.15 Fuori l’ungherese Orosz e l’israeliano Tene. 20.13 COMINCIA L’ELIMINAZIONE! 20.09 Adesso è la volta dell’eliminazione maschile. Per l’Italia c’è Elia Viviani che può sfoggiare la maglia da campione del mondo conquistata l’anno scorso a Roubaix. Il veronese ha anche corso la gara in linea su strada oggi: un doppio impegno da uomo di ferro per l’azzurro. 20.07 Inno del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 RIMANE SUL PODIO ELIA!!! Fuori Havik. 20.19 Fuori Vogel:amministra da davanti in maniera autoritaria. 20.18 Hansen e Tabellion rimangono in fondo: niente da fare per il danese e il francese. 20.17 Fuori Martorell Haga e lo slovacco Rovder. Rimangono solo in nove in gara. 20.16 Mollano anche il portoghese Dias e il ceco Vones.amministra davanti. 20.15 Fuori l’ungherese Orosz e l’israeliano Tene. 20.13 COMINCIA L’ELIMINAZIONE! 20.09 Adesso è la volta dell’eliminazione maschile. Per l’Italia c’è Eliache può sfoggiare la maglia da campione del mondo conquistata l’anno scorso a Roubaix. Il veronese ha anche corso la gara in linea su strada oggi: un doppio impegno da uomo di ferro per l’azzurro. 20.07 Inno del ...

