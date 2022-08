Gli utenti si lamentano per DAZN: arriva la risposta della piattaforma streaming (Di domenica 14 agosto 2022) Ancora problemi per DAZN. In questi minuti, infatti, diversi utenti non stanno riuscendo ad accedere alla piattaforma streaming. Il motivo di questo problema non è stato ancora reso noto, ma l’account Twitter di DAZN ha rilasciato un comunicato ufficiale poco fa dove si è cercato di fare chiarezza: DAZN Serie A Twitter “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente.Team DAZN” Vedremo, dunque, se la situazione riuscirà a sbloccarsi nei prossimi minuti e se in serata DAZN darà la possibilità a tutti gli utenti di poter accedere alla ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) Ancora problemi per. In questi minuti, infatti, diversinon stanno riuscendo ad accedere alla. Il motivo di questo problema non è stato ancora reso noto, ma l’account Twitter diha rilasciato un comunicato ufficiale poco fa dove si è cercato di fare chiarezza:Serie A Twitter “Alcunistanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente.Team” Vedremo, dunque, se la situazione riuscirà a sbloccarsi nei prossimi minuti e se in seratadarà la possibilità a tutti glidi poter accedere alla ...

