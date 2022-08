Fiorentina-Cremonese 3-2 | Italiano | “Gara più difficile del previsto | adesso pensiamo al Twente”

(Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico della, Vincenzo, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della vittoria per 3-2 contro la, nel match valido per la prima giornata di Serie A 2022/2023: “E’ stata unapiùdel. Dopo un ottimo primo tempo ci siamo complicata la vita nonostante l’uomo in più. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato un paio di gol, ma nel complesso è stato un bel match“. Tra le note liete di giornata sicuramente Luka Jovic, autore di un gol al suo esordio in Serie A: “L’ho tenuto in campo fino alla fine per dargli condizione. Con il passare dei minuti è calato, ma era importante che prendesse confidenza con il campionato. Alla fine il gol è arrivato, perciò la sua prova è positiva“. Infine,ha parlato ...

Esordio da horror di Ionut Radu con la maglia della. Contro la, il portiere rumeno in prestito dall'Inter, gioca una partita più che buona, ma vanifica tutto con un finale da incubo che regala i tre punti alla ...Commenta per primo Ecco le parole di Massimiliano Alvini , tecnico della, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo della: 'Non sono soddisfatto di niente, perché torniamo a casa con niente in mano. Giocavamo contro una grande squadra, scesa in ...Il centrocampista del club viola ha parlato dopo la vittoria con la Cremonese, arrivata nei minuti di recupero per l'errore di Radu.La stagione 2022/23 di Serie A è ufficialmente iniziata. Le squadre italiane sono scese in campo per le prime sfide del campionato e lo spettacolo non manca di certo. Dopo l’esordio di ieri di Milan e ...