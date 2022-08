Europei | Paltrinieri oro negli 800sl | Galossi bronzo

(Di domenica 14 agosto 2022) Gregoriore di Roma.800 sbanca in 7'40"86, record dei campionati continentali, davanti al tedesco Luke Martens, il vice Wellobrock 7'42"65,incredibile del sedicenne Lorenzoin 7'43"37, record mondiale juniores.Sotto il podio l'ucraino Romanchuk 7'45"03.è stato campione del mondod egli 800 ed è argento olimpico in carica. Una gara stupenda con un passaggio a 3'50"81 e con una parte finale davvero in progressione per stroncare le velleità dei rivali.

Pioggia di medaglie "cremisi" alla 36edizione dei Campionati di nuoto in corso di svolgimento a Roma: il ricco medagliere azzurro che posiziona ad oggi l'Italia più vincente di sempre si scatena con i quattro moschettieri della 4x100 stile. Una medaglia dopo l'altra, l'Italia del nuoto non potrebbe prenderne di più in questo happening romano. Argento all'Olimpiade di Tokyo, bronzo ai Mondiali, oro agli Europei.