Emilio Fede è furioso: "La pensione non mi basta", ecco la cifra (Di domenica 14 agosto 2022) Emilio Fede è in seria difficoltà. La pensione calcolata dal sistema previdenziale non è corrispondente a una somma adeguata a coprire tutte le spese che il giornalista deve affrontare mensilmente. Accortosi di quante voci compongono la lista delle spese degli italiani, Fede è sorpreso e amareggiato da questa nuova situazione finanziaria. Anche chi ha fatto semplicemente zapping negli anni Novanta sa chi è Emilio Fede. Si tratta di un celebre giornalista e conduttore. Negli anni lo abbiamo visto condurre il TG1 e Studio Aperto nonché Videonews. Emilio Fede però è celebre soprattutto per la longevità del suo impiego a rete 4. È lì che per vent'anni ha condotto il TG4. Per quanto riguarda la sua vita privata, Emilio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 14 agosto 2022)è in seria difficoltà. Lacalcolata dal sistema previdenziale non è corrispondente a una somma adeguata a coprire tutte le spese che il giornalista deve affrontare mensilmente. Accortosi di quante voci compongono la lista delle spese degli italiani,è sorpreso e amareggiato da questa nuova situazione finanziaria. Anche chi ha fatto semplicemente zapping negli anni Novanta sa chi è. Si tratta di un celebre giornalista e conduttore. Negli anni lo abbiamo visto condurre il TG1 e Studio Aperto nonché Videonews.però è celebre soprattutto per la longevità del suo impiego a rete 4. È lì che per vent'anni ha condotto il TG4. Per quanto riguarda la sua vita privata,...

kontross : @mariellarosati Avete messo pure Emilio Fede in collegio bloccato ? - VercesiErnesto : @rihitster @ailuig500sb Come direbbe Emilio Fede? Franceschini che figura di M! - ParliamoDiNews : Emilio Fede: ecco come vivo oggi, non arrivo a fine mese - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL #14agosto - Vittori87874074 : @ViVilaVitaOra FACCIO RISPONDE ALLA GELMINI DAL MITICO EMILIO FEDE ???? - _HicSuntLeones_ : 'rappresentava uno stile di fare televisione che ho sempre apprezzato..' Il solito sepolcro imbiancato. Con le sue… -