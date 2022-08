Disastro ambientale nel fiume Oder, al confine fra Polonia e Germania. Milioni di pesci morti (Di domenica 14 agosto 2022) Migliaia di pesci morti di tutti i tipi galleggiano da almeno tre giorni nelle acque dell’Oder, nel parco nazionale della bassa valle del fiume nel Brandeburgo nordorientale, al confine tra Germania e Polonia. L’amministrazione di Francoforte sull’Oder ha cercato di dissuadere la popolazione dall’entrare in contatto con l’acqua del fiume e dei suoi bracci secondari, né consumare materiale ittico, vietando la balneazione e la pesca; avvisi analoghi sono stati diffusi anche dalle amministrazioni di Oder-Spree, Märkisch Oderland, Barnim ed Uckermark. Il Governo polacco ritiene che siano state versate nel corso d’acqua grosse quantità di rifiuti chimici ed ha promesso una ricompensa di circa 210 mila euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Migliaia didi tutti i tipi galleggiano da almeno tre giorni nelle acque dell’, nel parco nazionale della bassa valle delnel Brandeburgo nordorientale, altra. L’amministrazione di Francoforte sull’ha cercato di dissuadere la popolazione dall’entrare in contatto con l’acqua dele dei suoi bracci secondari, né consumare materiale ittico, vietando la balneazione e la pesca; avvisi analoghi sono stati diffusi anche dalle amministrazioni di-Spree, Märkischland, Barnim ed Uckermark. Il Governo polacco ritiene che siano state versate nel corso d’acqua grosse quantità di rifiuti chimici ed ha promesso una ricompensa di circa 210 mila euro ...

