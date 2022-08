Canottaggio, Pietro Ruta: “Chiusura folle degli irlandesi”; Stefano Oppo: “Prima o poi li batteremo” (Di domenica 14 agosto 2022) Stefano Oppo e Pietro Ruta ottengono il miglior risultato possibile e si aggiudicano la medaglia d’argento nel doppio maschile pesi leggeri ai Campionati Europei di Canottaggio 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania). Si conferma praticamente imbattibile l’equipaggio irlandese formato dai campioni olimpici Fintan Mc Carthy e Paul O’Donovan, capaci di imporsi nella Finale A grazie ad una progressione micidiale nella seconda parte di gara rifilando quasi 4? all’Italia e 4?95 alla Svizzera. “Abbiamo fatto la nostra gara specialmente nella Prima parte, perché c’era vento contro e la gara durava di più. Abbiamo voluto un attimo gestire l’inizio e cercare di rimanere attaccati agli irlandesi, che hanno fatto una Chiusura veramente ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)ottengono il miglior risultato possibile e si aggiudicano la medaglia d’argento nel doppio maschile pesi leggeri ai Campionati Europei di2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania). Si conferma praticamente imbattibile l’equipaggio irlandese formato dai campioni olimpici Fintan Mc Carthy e Paul O’Donovan, capaci di imporsi nella Finale A grazie ad una progressione micidiale nella seconda parte di gara rifilando quasi 4? all’Italia e 4?95 alla Svizzera. “Abbiamo fatto la nostra gara specialmente nellaparte, perché c’era vento contro e la gara durava di più. Abbiamo voluto un attimo gestire l’inizio e cercare di rimanere attaccati agli, che hanno fatto unaveramente ...

