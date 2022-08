Bon ton delle vacanze | come preparare la valigia

Leggi su velvetmag

(Di domenica 14 agosto 2022) Il momentopartenze, dei lunghi weekend, della fuga dalla metropoli è ormai iniziato. Ogni anno si presenta sempre il solito dilemma: cosa mettere in. E qui le correnti di pensiero sostanzialmente si dividono in due categorie: chi non rinuncia a portare con sé tutto il guardaroba e chi invece con razionalità seleziona capi ed accessori. Ma cosa ci dice al riguardo il bon ton della? Far fronte all’esigenza di ottimizzare gli spazi e creare più look possibili, richiederebbe un intero manuale, ma ci sono alcuni trucchi, validi per tutte le età e taglie, che di certo possono facilitare il compito. Bon ton in: i consigli da seguire Valigie leggere, comode e facili da trasportare possono diventare realtà. Il bon ton dellaci illustra cosa fare in vacanza per ...