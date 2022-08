Betis | Bartra parte per il Trabzonspor

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 09:53:45 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: MArcquesta mattina si è recato al complesso sportivo Luis del Sol per raccogliere le sue cose e salutare i suoi compagni di squadra. Dopo diversi giorni di dubbi, il difensore centrale ha accettato definitivamente l’offerta del calcio turco e foglie trasferite al. Una buona operazione per ilconsiderando che è un giocatore di alto profilo, per il quale percepisce un introito per il trasferimento e che rilascia anche una somma per l’ammortamento in sospeso dei dieci milioni della sua spesa nel 2018. A 31 anni chiude uno stage ale apre la porta per registrare un calciatore prima della premiere di domani, forse Luis Filippo. Firma per due stagioni Dopo ...