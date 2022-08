Vacanze last minute? A decidere la meta sono i voli low cost (Di sabato 13 agosto 2022) . Le mete più gettonate e meno costose riguardano i paesi dell’Est Europa Ancora indecisi sulla meta per le Vacanze estive? Se appartenete alla categoria di chi organizza il viaggio all’ultimo minuto, una soluzione particolarmente gettonata quest’anno è quella delle offerte last minute. Ad incentivare la scelta last minute sono anche i costi dei voli a tariffe veramente convenienti per chi parte dagli aeroporti milanesi, dove si possono trovare ottime opportunità per chi sceglie come mete paesi dellEst dell’Europa come Banja Luka, città di Bosnia ed Eerzegovina, che può essere raggiunta – come riporta il Corriere della Sera – “con 22 euro, andata e ritorno, tasse incluse, extra esclusi”. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022) . Le mete più gettonate e menoose riguardano i paesi dell’Est Europa Ancora indecisi sullaper leestive? Se appartenete alla categoria di chi organizza il viaggio all’ultimo minuto, una soluzione particolarmente gettonata quest’anno è quella delle offerte. Ad incentivare la sceltaanche ii deia tariffe veramente convenienti per chi parte dagli aeroporti milanesi, dove si postrovare ottime opportunità per chi sceglie come mete paesi dellEst dell’Europa come Banja Luka, città di Bosnia ed Eerzegovina, che può essere raggiunta – come riporta il Corriere della Sera – “con 22 euro, andata e ritorno, tasse incluse, extra esclusi”. Leggi anche: ...

361_magazine : Vacanze last minute A decidere la meta sono i voli low cost - abboapk : Vacanze last minute nella casa-tugurio a #Gallipoli: video virale sui social - Marko_Morandi : RT @triolo_antonio: @daniele19921 @Marko_Morandi @FratellidItalia E infatti è un continuo di #sivocifera, di solito messi in giro da chi ce… - triolo_antonio : @daniele19921 @Marko_Morandi @FratellidItalia E infatti è un continuo di #sivocifera, di solito messi in giro da ch… - infoitinterno : Vacanze last minute nella casa-tugurio a Gallipoli -