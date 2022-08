Salman Rushdie è in gravi condizioni dopo l’accoltellamento (Di sabato 13 agosto 2022) durante la partecipazione ad un evento letterario Sarebbero serie le condizioni di Salman Rushdie, lo scrittore settantacinquenne, nato in India in una famiglia musulmana e naturalizzato britannico. Lo scrittore de I versetti satanici era ad un evento letterario nella città di Chautauqua, nello Stato di New York, quando è stato aggredito da uno spettatore, che lo ha accoltellato. Subito soccorso, lo scrittore è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Erie, in Pennsylvania, e sottoposto a una delicata operazione. Un testimone dell’aggressione ha raccontato: «Lo colpiva al torace, pugni ripetuti al torace e al collo». Un’altra testimone ha parlato dell’aggressore: «Neanche in cinque erano in grado di tenerlo immobile. Era una furia». Rushdie “è attaccato a un ventilatore polmonare e non riesce a parlare”. Ha ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022) durante la partecipazione ad un evento letterario Sarebbero serie ledi, lo scrittore settantacinquenne, nato in India in una famiglia musulmana e naturalizzato britannico. Lo scrittore de I versetti satanici era ad un evento letterario nella città di Chautauqua, nello Stato di New York, quando è stato aggredito da uno spettatore, che lo ha accoltellato. Subito soccorso, lo scrittore è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Erie, in Pennsylvania, e sottoposto a una delicata operazione. Un testimone dell’aggressione ha raccontato: «Lo colpiva al torace, pugni ripetuti al torace e al collo». Un’altra testimone ha parlato dell’aggressore: «Neanche in cinque erano in grado di tenerlo immobile. Era una furia».“è attaccato a un ventilatore polmonare e non riesce a parlare”. Ha ...

