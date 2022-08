Omicidio nel Foggiano, sparatoria tra i bagnanti in uno stabilimento balneare (Di sabato 13 agosto 2022) Un 45enne è stato ucciso all’ingresso di uno stabilimento nel Foggiano, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoco. A quanto si apprende la sparatoria è avvenuta tra i bagnanti. La vittima avrebbe precedenti penali. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Un 45enne è stato ucciso all’ingresso di unonel, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoco. A quanto si apprende laè avvenuta tra i. La vittima avrebbe precedenti penali. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

