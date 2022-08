Napoli, Sky: “Aggiornamenti importanti sul mercato” (Di sabato 13 agosto 2022) Napoli mercato- Ultimi giorni di preparazione, poi i Partenopei daranno il via alla stagione di Serie A, 2022-23. Il Napoli sfiderà il Verona nel Lunedì di ferragosto alla ore 18:30, al Bentegodi. Avevamo anticipato negli scorsi giorni che, il Napoli sarebbe stata la regina indiscussa di questo fine calciomercato. La definitiva cessione di Petagna al Monza, ha attivato i Partenopei sul fronte attacco. Le strade del Napoli e di Giovanni Simeone non si incontreranno lunedì, giorno di Ferragosto, quando andrà in scena al Bentegodi la sfida tra l’Hellas Verona e gli azzurri. Potrebbero però incrociarsi prima, nelle prossime ore, perché la trattativa del trasferimento del centravanti argentino alla corte di Spalletti sta per essere conclusa. Il giocatore già stamane svolgerà alle ore 10:00 ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- Ultimi giorni di preparazione, poi i Partenopei daranno il via alla stagione di Serie A, 2022-23. Ilsfiderà il Verona nel Lunedì di ferragosto alla ore 18:30, al Bentegodi. Avevamo anticipato negli scorsi giorni che, ilsarebbe stata la regina indiscussa di questo fine calcio. La definitiva cessione di Petagna al Monza, ha attivato i Partenopei sul fronte attacco. Le strade dele di Giovanni Simeone non si incontreranno lunedì, giorno di Ferragosto, quando andrà in scena al Bentegodi la sfida tra l’Hellas Verona e gli azzurri. Potrebbero però incrociarsi prima, nelle prossime ore, perché la trattativa del trasferimento del centravanti argentino alla corte di Spalletti sta per essere conclusa. Il giocatore già stamane svolgerà alle ore 10:00 ...

