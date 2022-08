Lazio, Sarri: “Non ho ancora deciso il portiere titolare” (Di sabato 13 agosto 2022) Lazio Sarri- La Lazio continua il suo ultimo giorno di preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma Domenica alle ore 18:30 contro il Bologna di Mihaljovic. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni dei canali Biancocelesti alla vigilia della gara contro il Bologna. Ecco di seguito, le parole del mister ex Napoli: Sulla partita d’esordio: “La partita d’esordio è sempre difficile e delicata. Il cambiamento tra la modalità partita e partite vere non è automatico, inoltre gli avversari ci hanno sempre creato difficoltà. Speriamo di vedere una Lazio che chiaramente non può essere al top, ma di vederla su livelli accettabili”. Sul Calendario: “La stagione è più folle del previsto, già pensare di giocare domani alle 18.30. Dopo il lockdown erano alle ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- Lacontinua il suo ultimo giorno di preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma Domenica alle ore 18:30 contro il Bologna di Mihaljovic. L’allenatore della, Maurizio, è intervenuto ai microfoni dei canali Biancocelesti alla vigilia della gara contro il Bologna. Ecco di seguito, le parole del mister ex Napoli: Sulla partita d’esordio: “La partita d’esordio è sempre difficile e delicata. Il cambiamento tra la modalità partita e partite vere non è automatico, inoltre gli avversari ci hanno sempre creato difficoltà. Speriamo di vedere unache chiaramente non può essere al top, ma di vederla su livelli accettabili”. Sul Calendario: “La stagione è più folle del previsto, già pensare di giocare domani alle 18.30. Dopo il lockdown erano alle ...

