Inter all'ultimo respiro, Lecce ko al 96'. Lukaku subito in gol (Di sabato 13 agosto 2022) All'ultimo respiro, quando ormai tutto sembrava perduto. L'Inter si presenta al debutto in campionato contro il Lecce regalando brividi alla propria tifoseria e trovando la rete della vittoria solo al 96' con una rete fortunosa di Dumfries, quanto basta per rispondere al Milan e tenersi agganciati ai rossoneri campioni d'Italia. C'è voluta una squadra tutta a trazione anteriore, con le quattro punte in campo nell'arrembante finale, per sfondare il muro dei salentini apparsi tutt'altro che 'friabili' nonostante un avvio da neopromossa titubante e pieno di emozione. Il vantaggio dopo meno di due minuti da Lukaku, tornato subito in rete in nerazzurro, era stato dissipato ad inizio ripresa dalla rete firmata dall'intraprendente Cessay che ha sfruttato un calo di concentrazione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) All', quando ormai tutto sembrava perduto. L'si presenta al debutto in campionato contro ilregalando brividi alla propria tifoseria e trovando la rete della vittoria solo al 96' con una rete fortunosa di Dumfries, quanto basta per rispondere al Milan e tenersi agganciati ai rossoneri campioni d'Italia. C'è voluta una squadra tutta a trazione anteriore, con le quattro punte in campo nell'arrembante finale, per sfondare il muro dei salentini apparsi tutt'altro che 'friabili' nonostante un avvio da neopromossa titubante e pieno di emozione. Il vantaggio dopo meno di due minuti da, tornatoin rete in nerazzurro, era stato dissipato ad inizio ripresa dalla rete firmata dall'intraprendente Cessay che ha sfruttato un calo di concentrazione dei ...

Inter : Da Milano all'altro lato del mondo. Il nostro kit away è atterrato negli States ???? #IMInter #InterWomen - FBiasin : #Inter impacciata, bruttina, ma con grande carattere. Ecco, se mai ce ne fosse stato bisogno, il gol di #Dumfries… - CB_Ignoranza : Gol all’ultimo secondo, l’Inter supera il Lecce 1-2 e conquista i primi 3 punti della stagione. Se cominciamo così… - xanderson74 : @beppe723 @ElTrattore Prima giornata ti hanno regalato il primo rigore e ho letto (non ho visto la partita) che han… - SoloInter980 : Quello di Romelu #Lukaku (1:22) è il gol più rapido per una squadra all'esordio stagionale in #SerieA da Dusan… -