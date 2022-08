Il tycoon indagato per spionaggio | nel bottino documenti segreti

(Di sabato 13 agosto 2022) Prima della scadenza entro la quale il team legale di Trump si sarebbe potuto opporre alla mozione per rendere pubblico il mandato di perquisizione per la sua residenza di Mar-a-Lago, L'articolo proviene da il manifesto.

m_damato31 : RT @AMIStaDeS_2017: #Usa- #Trump indagato per #spionaggio dall'#FBI . Sequestrate venti scatole di documenti Top Secret. Il tycoon: 'Erano… - AMIStaDeS_2017 : #Usa- #Trump indagato per #spionaggio dall'#FBI . Sequestrate venti scatole di documenti Top Secret. Il tycoon: 'E… -

E spiega nel dettaglio tutte le carte 'top secret' che i federali hanno portato via dalla residenza del, tra cui anche materiale sul presidente francese Emmanuel Macron . Trumpper ...... sarebbeper 'spionaggio'. A rivelarlo è il sito Politico che ha preso visione del mandato ... teatro del clamoroso blitz degli agenti federali che hanno portato via dalla villa del...Donald Trump è indagato dall’Fbi per spionaggio e per aver occultato, distrutto o rimosso documenti classificati. Dopo ore di indiscrezioni da parte dei ...Donald Trump è indagato per spionaggio e intralcio alla giustizia dall'Fbi: avrebbe sottratto documenti segreti dalla Casa Bianca ...